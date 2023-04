Due statue dalla Cina per San Giovanni

Due statue che ritraggono il famoso missionario, cartografo e sinologo maceratese padre Matteo Ricci e il suo più illustre amico e discepolo cinese Paolo Xu Guangqi sono arrivate a Macerata per essere collocate nelle due nicchie della facciata della cattedrale di San Giovanni. Le due statue in marmo sono un dono delle comunità cattoliche cinesi, in particolare di Pechino e Shanghai e saranno inaugurate il 9 maggio. "La nostra città, patria di Padre Matteo Ricci, è felice ed orgogliosa di accogliere questo segno di amicizia dei cattolici cinesi", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. "Questo dono fatto alla Diocesi e alla città – ha aggiunto il vescovo Nazzareno Marconi –, per l’iniziativa di molti cattolici cinesi devoti di padre Matteo Ricci, completa ed arricchisce l’opera di restauro della cattedrale di San Giovanni. Presto racconteremo in dettaglio questa bella storia di fede, arte e amicizia tra i popoli".

Le statue verranno installate dal Rti Edil 93 srl - Eures Arte srl - Eredi Paci Gerardo srl sotto la supervisione dell’ufficio di direzione lavori, composto da Michele Schiavoni, Henry Gullini e Aldo Tuzio. La Diocesi ha voluto anche ringraziare la Soprintendenza e la città di Macerata per la "preziosa collaborazione istituzionale, tecnica e amministrativa".

re. ma.