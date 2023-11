"Due strade importanti che vanno sistemate"

"Caselle-Ponte della Cerasa" e "Largo et poi si more": questi i due tratti stradali oggetto delle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza ’RipartiAmo’ nell’ultimo Consiglio comunale. "Le due interrogazioni sono state presentate dal consigliere Fattoretti, oggi assente - ha spiegato il presidente del Consiglio, Pierdominici -: come da regolamento, se il proponente non è presente, l’interrogazione a risposta orale diventa a risposta scritta; tuttavia, ritengo che col consenso di tutti si possa procedere comunque a risposta orale". Approvata all’unanimità la discussione orale, il capogruppo Sandro Sborgia ha proceduto alla lettura della prima interrogazione: "La consigliera Fattoretti è oggi assente per motivi di salute, mi risulta che abbia chiesto di partecipare al Consiglio da remoto senza ricevere alcuna risposta - ha esordito Sborgia -: per quanto riguarda la prima interrogazione, qualche mese fa si è letto che Strada Caselle–Ponte della Cerasa abbia ricevuto il via libera al finanziamento di 1.600.000 euro, ma la strada in questione è chiusa da un anno: considerata l’importanza strategica che riveste, si chiede il cronoprogramma per la sua riapertura". All’interrogazione ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Falcioni: "I lavori sono in fase di stallo poiché la strada sarà oggetto di interventi da parte della Pedemontana, temo però che ci sia un equivoco di fondo - spiega Falcioni -: anche se i lavori iniziassero domattina non potremmo riaprire la strada perché a settembre 2022, in occasione dell’alluvione, è avvenuta un’altra frana che non ne permetterebbe comunque l’apertura". La risposta non ha soddisfatto Sborgia: "Giuste le considerazioni sulla frana, ma con l’interrogazione avremmo voluto capire quale potesse essere la data di chiusura dei lavori". Anche la seconda interrogazione è stata letta da Sborgia: "Preso atto che il tratto di strada in prossimità di "Largo et poi si more", nonostante la messa in sicurezza degli edifici prospicienti, è percorribile a senso unico alternato regolato da dispositivo semaforico; considerata inoltre la presenza di transenne, spiacevole dal punto di vista estetico, si chiede se e quali azioni la Giunta intende intraprendere in merito". La risposta è arrivata ancora da Falcioni: "Gli uffici non hanno riscontrato le condizioni di sicurezza necessarie per poter allargare la carreggiata al doppio senso di marcia; tutta l’area è soggetta a ricostruzione privata, e ciò che possiamo fare è monitorare le varie pratiche presentate per quel tratto di strada".