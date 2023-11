Due torni all’Ipsia Pocognoni grazie al patto Comune-Regione

Due nuovi torni sono stati donati all’officina meccanica dell’Ipsia Pocognoni di Matelica nell’ambito di un progetto che ha visto operativa la stretta collaborazione tra amministrazione comunale e Regione Marche. Alla consegna, avvenuta nella mattinata di venerdì, erano presenti il dirigente scolastico professor Sandro Luciani, gli alunni del triennio dell’indirizzo Meccanico-Made in Italy, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il vicesindaco Denis Cingolani, il consigliere comunale Alessio Micucci, ex studente dell’istuto, e il coordinatore di Fratelli d’Italia di Matelica, Luigi Sola. Il vicesindaco Cingolani, da canto suo, ha dichiarato che "l’amministrazione comunale ritiene quanto mai importante promuovere le iniziative formative e l’operato pedagogico nel nostro territorio, dove a causa della denatalità e dello spostamento verso la costa, si rischia di perdere istituzioni scolastiche ed occasioni preziose per il futuro dei nostri giovani, in questo momento in cui sembrano aver valore solo i grandi numeri".

m. p.