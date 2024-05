Due tour per la "Notte dei Musei"

In occasione della "Notte Europea dei Musei", le "Guide Turistiche delle Marche" organizzano una passeggiata in notturna nel centro storico di Corridonia, L’evento, gratuito, vedrà la narrazione dei luoghi del borgo antico da parte delle guide Emanuela Petrelli e Daniela Perroni, e sarà arricchito da un’incursione teatrale della compagnia "Odilia" di Ancona. L’appuntamento è oggi in piazza Corridoni con due partenze alle 21.15 e alle 21.45. Prenotazioni: 347.7439960 o 347.1760893 (via WhatsApp). Domani, invece, l’appuntamento è a Monte San Giusto con una serata all’insegna dell’arte e della cultura. Si parte dalla chiesa di Santa Maria della Pietà, dove si potrà ammirare la "Crocifissione" di Lorenzo Lotto, alle 21.30 (primo turno) e alle 22.15 (secondo turno). Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare il numero 334.7085112.