Due trionfi di prestigio per 9Muse

Sul podio i giovanissimi ballerini del Centro danza e spettacolo 9Muse di Porto Recanati, che hanno trionfato in ben due specialità nella 28ª edizione dell’Mc Hip Hop Contest, a Riccione. Si tratta di un prestigioso concorso di danze urbane, hip hop e sperimentazioni coreografiche, che ha visto la presenza di oltre 2mila ballerini provenienti da tutta Italia e anche da Germania e Svizzera, con la partecipazione di 120 gruppi che si sono sfidati davanti a giudici di fama internazionale. "La nostra scuola partecipa da anni a questa importantissima manifestazione con gruppi di ballerini di stile hip hop e sperimentazione coreografica – spiega Giorgia Rossi, codirettrice del Centro danza e spettacolo 9Muse -, allenandosi senza sosta per mesi interi. Stavolta, con grandissima soddisfazione, torniamo a casa vittoriosi in ben due categorie: ‘Hip Hop Young A’ e ‘Sperimentazioni coreografiche’. I gruppi e coreografie sono stati elaborati dal direttore artistico Michele Antonio D’Apote, che ha curato nei minimi dettagli partendo dalla produzione della musica, alla scelta dei costumi e alla creazione coreografica e preparazione dei ballerini". Oltre a ciò, sottolinea ancora Rossi, "per la prima volta due coppe del concorso nazionale Mc Hip Hop Contest arrivano nelle Marche, e non possiamo che esserne fieri".