Duecento anziani per cento giovani. La città imbianca

La città imbianca. Calano le nascite e continua il processo di invecchiamento di Civitanova, come peraltro dell’intero paese. Nel 2024, gli indici demografici hanno stabilito che in città ci sono 203,2 anziani ogni 100 giovani, dato che misura il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni e i giovani fino ai 14 anni. Un parametro che corre sempre più veloce; se nel decennio tra il 2000 e il 2010 l’indice è aumentato di 7,5 punti, in quello successivo l’incremento è stato del 19,4 e nell’ultimo quadriennio ha già fatto segnare un +17,4. Numeri che dovrebbero imporre un dibattito su quali investimenti fare in servizi sociali e in opere pubbliche, per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più canuta.

Primavera demografica tramontata e se oggi la popolazione over 70 rappresenta il 18 per cento dei residenti, fra dieci anni – secondo le previsioni Istat – salirà al 21 per cento (9.107 su 43.246) e questo dato chiede un’attenzione per servizi destinati alla terza età. Dibattito invece del tutto assente in città dove, semmai, si è persa l’occasione di realizzare una Rsa allo Stella Maris, possibilità negata alla Cooperativa 13 Maggio quando nel giugno 2018 l’amministrazione votò contro la variante urbanistica per trasformare la destinazione dell’edificio religioso in spazi socio assistenziali, con il risultato che oggi il complesso dell’ex convento è finito al centro di un progetto residenziale. Eppure tutti i numeri statistici imporrebbero una inversione nei tendenza.

L’indice di dipendenza strutturale dice che a Civitanova nel 2024 risultano 57,2 persone a carico per ogni 100 che lavorano, mentre l’indice di ricambio della popolazione attiva, ovvero il rapporto percentuale tra chi sta alle soglie della pensione (tra i 60 e i 64 anni) e chi sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni) fotografa una Civitanova inchiodata a 145,4, segno che la fascia in età lavorativa è molto anziana. In questo caso infatti più l’indicatore è minore più la popolazione è giovane (a inizio anni 2000 il valore era 137). Fattori influenzati dall’indice di natalità, che dal valore massimo di 10 registrato nel 2008 è sceso di quattro punti, fino al 6,7 (dato del 2023) e rappresenta il numero medio di nascite in un anno per ogni mille abitanti. Stabile invece l’indicatore di mortalità (media annuale dei decessi ogni mille abitanti) che dall’inizio del 2000 ha oscillato tra un minimo di 9,1 (2005) a un massimo di 12,4 (2022). I dati sono contenuti nel Documento unico di programmazione 2026-2028 approvato dalla giunta.

Lorena Cellini