Duecento chiamate alla ex: allontanato da lei

Aggressioni, minacce e messaggi di insulti alla ex fidanzata dopo la fine della loro relazione. In un giorno sarebbe arrivato a telefonarle e a mandarle messaggi duecento volte. Per questo ora è accusato di stalking nei confronti della sua ex un 27enne, residente in un piccolo centro dell’alto Maceratese.

I due si erano messi insieme a dicembre 2023 e la loro storia era durata circa nove mesi. Ma secondo l’accusa, dopo appena tre mesi di frequentazione erano cominciati i problemi. Il 27enne aveva iniziato a manifestare verso la ragazza comportamenti possessivi e gelosi, chiamandola ininterrottamente sul cellulare e inviandole messaggi tramite whatsapp pieni di insulti e di minacce, "ti ammazzo", se lei non rispondeva immediatamente. Il 5 luglio del 2024, dopo averle inviato messaggi di insulti, le avrebbe scritto: "spero solo che con quello che vai facendo rimani incinta di un bimbo handicappato o magari ti prendi una malattia". Il 21 luglio 2024 i due, che in quel momento erano al lavoro insieme, avevano iniziato a litigare per futili motivi e il 27enne, a un certo punto, avrebbe alzato la voce di fronte a tutti insultandola, poi la avrebbe strattonata, picchiandola e prendendola per i capelli, facendola urtare, alla fine, contro un congelatore. Il giovane uomo si sarebbe allontanato soltanto dopo l’intervento di alcuni amici.

Nel mese di agosto, ingelosito dal fatto che la sua compagna doveva incontrare suo cugino, la avrebbe insultata, accusandola di avere una relazione con il parente e la avrebbe tirata per i capelli.

Alla fine lei aveva deciso di lasciarlo, ma lui non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe cominciato a perseguitarla con chiamate e messaggi continui. Alcune volte, avrebbe anche minacciato di mettere in atto gesti autolesionistici. Così si arriva al 4 gennaio di quest’anno, quando tra messaggi e telefonate, il 27enne avrebbe contattato la sua ex circa duecento volte. E alla fine lei, esasperata e preoccupata, una settimana dopo ha deciso di denunciarlo. Per lui, dopo le prime indagini, è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla ex.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Il 27enne, difeso dall’avvocato Simone Santoro, ha dato la sua versione dei fatti, respingendo le accuse e negando di aver perseguitato la ragazza. Per il momento comunque non potrà avvicinarsi a lei.

Chiara Marinelli