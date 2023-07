Duecento giovani entusiasti: ’promossi’ i sette centri estivi

Sono stati oltre 200 i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che hanno preso parte a "Estate in quartiere 7x7", il progetto gratuito e dedicato alle famiglie organizzato dal Comune, che ha visto la realizzazione di sette centri estivi, uno a settimana, che hanno coinvolto altrettanti quartieri e frazioni.

"L’estate è una stagione particolare per le famiglie – spiega l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – e con la chiusura delle scuole vengono meno spazi d’incontro e condivisione per i ragazzi. ’Estate in quartiere 7x7’ è un progetto gratuito a sostegno dei giovani e delle famiglie che promuove spazi e interazioni educative sane. Un ringraziamento a chi ha sostenuto l’iniziativa: Il Faro, la diocesi, la Scuola civica di musica Scodanibbio, il dipartimento di Dipendenze patologiche dell’Ast 3, l’Istituto comprensivo Enrico Fermi e la bocciofila di Sforzacosta. Educare significa tirare fuori inclinazioni, doti e potenzialità di ogni persona con l’obiettivo di permettere alle giovani generazioni di crescere al meglio: questi sono stati gli obiettivi di ’Estate in quartiere 7x7’".

Tra le varie attività svolte, il laboratorio sulla comunicazione è stato incentrato sul tema del gioco. I bambini, divisi in più gruppi, dopo aver scelto diverse tipologie di giochi di strada, hanno creato delle scene utilizzando materiali come carta, legno, corde e palloni. Ultimata la preparazione, sono state effettuate le singole riprese, registrando anche piccoli passaggi vocali per evidenziare, in fase di montaggio, la tipologia delle singole attività. Complessivamente, sono stati realizzati sette video che verranno pubblicati settimanalmente sui canali social dei Servizi sociali del Comune.