Duecento pasti a settimana per chi è in difficoltà

"Sempre aperti a donare" arriva in provincia di Macerata dove McDonald’s, Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald e Fondazione banco alimentare Marche ets donano insieme un pasto e un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia sono 200 i pasti caldi messi a disposizione a settimana a chi vive condizioni difficili, attraverso alcuni enti partner territoriali convenzionati. Il team di lavoro dei ristoranti di Macerata e Civitanova si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’associazione I care onlus e al Banco di solidarietà di Macerata. Sfruttando la capillarità di McDonald’s sul territorio e la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili, quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano il proprio impegno alla luce del complesso scenario socioeconomico attuale, puntando a rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo. Un proposito già messo in atto da diversi ristoranti che proseguono, dal lancio dell’iniziativa, con donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà. La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso di cui McDonald’s è parte e, dal 2020, ha permesso di donare 527mila pasti in tutta Italia.

l. f.