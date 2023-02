"Duecento precari in corsia, servono risposte"

di Franco Veroli

"Senza personale la sanità è senza gambe, non può camminare. Per questo, insieme a Cgil e Uil, in un recente incontro, abbiamo chiesto all’assessore Saltamartini impegni e atti precisi per far fronte a una situazione difficile. Quella dell’Ast 3 di Macerata non è la situazione peggiore. Eppure ci sono 200 precari, un’ottantina dei quali infermieri, decisivi nel garantire le diverse attività". Luca Talevi, segretario regionale facente funzioni della FP Cisl, ha le idee chiare: se non si sciolgono – e in fretta – i nodi inerenti al personale, è davvero difficile fare concreti passi avanti per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. "Come si fa – evidenzia – a smaltire le liste di attesa, obiettivo definito prioritario, se non si dispone dei professionisti necessari? Il blocco delle graduatorie non fa che aumentare i contratti a tempo determinato, peraltro insufficienti, alimentando nuove precariato. È necessario, dunque, che queste vengano fatte scorrere". Nel medio periodo Talevi ritiene che gran parte delle risposte alle esigenze dei cittadini dovranno essere date dal territorio, dalle diverse Aziende sanitarie territoriali e, dunque, all’intero della provincia, mentre l’ospedale regionale di Torrette "è un’eccellenza che dovrebbe soprattutto occuparsi dei casi più gravi". "Insieme a Cgil e Uil – evidenzia il segretario Cisl – abbiamo posto con forza le questioni legate alle scadenze della graduatorie per infermieri e operatori socio-sanitari, precariato e stabilizzazione, piano dei fabbisogni e anche l’indennità di pronto soccorso". Per quanto riguarda precariato e stabilizzazioni sarà istituito un tavolo tecnico per fare in modo che, nonostante l’autonomia di ogni singola Ast, in questa fase di transizione ci possa essere una sorta di unica regia da parte dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars). "Per quanto riguarda la graduatoria del concorso degli infermieri, l’assessore ci ha comunicato che la scadenza effettiva è il 5 marzo e che, presumibilmente, ci sarà un intervento del governo: o tramite il Milleproroghe, oppure tramite apposito decreto legge sia per la graduatoria infermieri che per quella degli Oss. Qualora ci fosse la possibilità di ulteriore attività delle graduatorie, abbiamo chiesto l’impegno della Regione a emanare una direttiva vincolante a tutti gli enti del Servizio sanitario regionale in modo da attuare la proroga". C’è poi un’altra questione da risolvere subito. "Nei prossimi giorni sarà predisposto il testo per l’accordo sul pagamento della indennità di pronto soccorso, tanto più significativo alla luce delle difficoltà di trovare professionisti disponibili a lavorare nell’emergenza-urgenza".