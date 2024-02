Duello all’ultima rete. Un punto a ciascuno

chiesanuova

2

urbania

2

: Fatone, Corvaro (18’st Molinari), Iommi, Badiali, Canavessio, Dutto, Trabelsi, Crescenzi (31’st Bonifazi), Pasqui (36’st F.Carnevali), Mongiello, Tanoni (5’st Morettini) All. Mobili

URBANIA: Urbietis, Aluigi, Salvi (7’st Franca), Dal Compare, Marengo, Mistura, Catani, Carnesecchi (1’st Giovanelli), Nunez, Mangiarotti (47’st Zingaretti), Nouri. All. Omiccioli

Arbitro: Fiermonte di Macerata

Reti: 15’ e 32’ Nouri, 2’st su rigore Mongiello, 22’st Canavessio

Note: espulsi Badiali e Nouri; ammoniti Iommi e Crescenzi; corner 7-1; recupero 0’ e 5’

Un tempo per parte e Chiesanuova-Urbania va ai posteri 2-2. A Villa San Filippo, casa lontana e forzata dei biancorossi forse per l’ultima volta, il team di Mobili seppur rimaneggiato offre l’ennesimo saggio dello spirito indomito. Da 0-2 a 2-2 proprio come era avvenuto a Tolentino domenica e sono 5 recuperi nelle ultime 6 gare. Gli ospiti confermano il loro buon momento, 4° risultato utile, ma non riescono a invertire il trend esterno. La squadra con l’attacco più prolifico è senza i due centravanti titolari, out sia Sbarbati che Defendi (più Monteneri), Mobili si affida al 2003 Trabelsi che al 10’ prova l’incursione dalla sinistra, la conclusione è bloccata in due tempi. Al 15’ il risultato cambia per la prima volta. Mangiarotti fa partire una ripartenza direttamente da angolo locale, palla al veloce Nouri e staffilata da fuori imprendibile. Pagata cara la distrazione i biancorossi reagiscono bene. Al 32’ però Nunez mette dentro e Nouri anticipa tutti per lo 0-2. Ripresa. Il Chiesanuova è ancora una volta sotto, rientra con determinazione e subito si guadagna un penalty. Va Mongiello che accorcia infiocchettando una prova individuale notevole. Poco dopo i locali creano due opportunità per il pari immediato, prima e ghiotta con il neoentrato Morettini e poi con Pasqui, niente da fare. La rete arriverà al 67’. Da corner, solito impetuoso stacco di Canavessio, Urbietis vola ma ancora Canavessio ribadisce in rete.