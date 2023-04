Duello per l’eredità contesa, non ci fu stalking giudiziario

Nessun reato nel comportamento di Dimitri Feroci: le accuse di stalking giudiziario mosse dai suoi familiari erano del tutto infondate. Lo ha deciso il tribunale, archiviando definitivamente il fascicolo. La vicenda era nata dopo la morte dell’imprenditore calzaturiero Leonello Feroci, a febbraio del 2020, con una eredità di terreni e immobili che si trovano, soprattutto, a Sforzacosta di Macerata, Monte San Giusto e Morrovalle. Il patrimonio era stato affidato alla vedova, Giuliana Fiacconi, e ai tre figli. Ma poco dopo la morte dell’imprenditore, sono iniziate alcune contestazioni tra uno dei figli, Dimitri, e la madre, a cui lui aveva chiesto di cedergli la sua quota.

C’erano state richieste, telefonate, persino denunce in merito a chi occupasse un appartamento a Monte San Giusto, e sulla possibilità di entrare nella villa di famiglia a Morrovalle. I rapporti erano diventati sempre più conflittuali, tanto che la madre, assistita dall’avvocato Gianmarco Sabbioni e appoggiata dalle figlie, aveva querelato il figlio denunciando un comportamento che era stato definito di "stalking giudiziario". Dopo le indagini, la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’accusa ritenendola infondata, ma la vedova aveva fatto opposizione e il giudice per le indagini preliminari aveva disposto ulteriori accertamenti.

In questa seconda fase di indagine, gli avvocati difensori Pietro Siciliano e Laura Mariani hanno documentato nel dettaglio come l’indagato non stesse molestando nessuno, ma solo cercando di far valere i propri diritti in merito ai beni familiari: la vicenda era tutta legata solo alle questioni civilistiche sull’eredità. La procura dunque ha di nuovo chiesto l’archiviazione del fascicolo, la vedova Feroci ha di nuovo fatto opposizione, e questa volta il giudice Potetti l’ha dichiarata inammissibile, ritenendo che alla luce di quanto emerso non ci fosse alcun reato, ma solo questioni di diritto civile da risolvere tra i coeredi. Soddisfatti gli avvocati Siciliano e Mariani, "per aver visto accolti i nostri rilievi: non c’è mai stato alcun stalking giudiziario come avevamo sempre sostenuto".