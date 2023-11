Duello sui migranti a Corneto. I giudici danno ragione all’Acsim

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Marche e dato piena ragione all’Acsim che si era costituita in giudizio contro l’Inail. Ora l’associazione, difesa dall’avvocato Bruno Mandrelli, valuterà anche una causa per il risarcimento del danno subito. La vicenda risale al dicembre del 2015 quando l’Inail pubblicò un bando per affittare un immobile, per anni utilizzato come studentato dall’Ersu, tra via Piani e Bizzarri, e alla scadenza della presentazione delle domande arrivò solo un’offerta: quella dell’Acsim, all’epoca guidata da Daniel Chibunna Amanze e sua moglie Norma Santori. Nei mesi successivi l’ente pubblico aveva provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei locali, in attesa di quella definitiva che sarebbe arrivata solo dopo l’analisi di tutti i requisiti richiesti dal bando. Nel frattempo, però, i residenti di Corneto – saputo del possibile arrivo di una serie di migranti – si erano costituti in un comitato, chiedendo di bloccare l’arrivo dei migranti. Si era mossa anche la Finanza effettuando una serie di accertamenti fiscali tra i conti dell’associazione. Due motivi che spinsero l’Inail a revocare l’aggiudicazione, sostenendo che fossero venuti meno i requisiti essenziali in capo all’Acsim stessa, in particolare quelli relativi alla moralità professionale. Contro questa decisione l’Acsim aveva presentato un ricorso al Tar che, però, era stato respinto. Di parere diverso, invece, è stato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato che ha annullato la precedente sentenza e condannato l’Inail al pagamento delle spese legali. "Va ricordato – spiega l’avvocato Mandrelli (nella foto) – che, a seguito delle indagini della Guardia di finanza, venne poi celebrato anche un processo penale dal quale il legale rappresentante dell’associazione, Amanze, è uscito con assoluzione con formula piena. Si prefigura ora la possibilità di un’azione di risarcimento del danno nei confronti di Inail, in quanto le spese che è stata costretta a sostenere Acsim a seguito della revoca dell’aggiudicazione per assicurare l’assistenza ai migranti e richiedenti asilo e minori non accompagnati, sono state di molto superiori a quelle che si sarebbero sostenute se si fosse avuta la possibilità di usufruire dell’immobile".