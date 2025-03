Duello sul centro commerciale. Simonetti rinuncia al ricorso al Tar: "Diamo tempo ai consiglieri"

Il Tar delle Marche ha dichiarato estinto il ricorso dell’imprenditore civitanovese Alberto Simonetti contro il Comune di Macerata. È questo l’ultimo capitolo dell’annosa vicenda del nuovo centro commerciale di Piediripa, a Macerata. Il 27 dicembre scorso, di fronte all’immobilismo del Comune sul via libera o meno al nuovo insediamento, Simonetti aveva presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale. L’imprenditore contestava il "silenzio - inadempimento del Comune rispetto all’istanza di approvazione del piano di lottizzazione proposto dalla Fratelli Simonetti spa". Con una memoria notificata e depositata il 13 febbraio scorso dagli avvocati Giuseppe Domenella e Maria Lalla, l’imprenditore civitanovese ha dichiarato però di rinunciare al ricorso, "allo scopo di consentire ai consiglieri comunali di valutare la complessità dell’intervento". Insomma, Simonetti – che in passato ha manifestato più volte la volonta di chiedere un maxi risarcimento al Comune – ora archivia quanto meno il ricorso amministrativo. Nel frattempo la questione – che ha spaccato la maggioranza e sulla quale il sindaco Sandro Parcaroli non ha mai preso posizione – non è ancora approdata in consiglio comunale. Nonostante il primo cittadino avesse assicurato che il voto ci sarebbe stato entro gennaio. La vicenda si trascina ormai da anni, dai tempi delle amministrazioni di centrosinistra, e nessuno finora è riuscito a dare una risposta, in un senso o nell’altro.