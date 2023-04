Duello sul Consiglio delle donne "La toppa è peggio del buco"

Consiglio delle donne, non si placa la polemica: anzi. Botta e risposta tra opposizione e maggioranza: da una parte il capogruppo Pd, Narciso Ricotta, dall’altra la maggioranza con una nota a firma di tutti i capigruppo. "La maggioranza litiga su tutto – così Ricotta –, gli assessori corrono ognuno per conto proprio verso l’agognato podio del 2025, i consiglieri vanno in ordine sparso e il sindaco non è in grado di gestire la situazione. L’ultima conferma arriva dalla volontà di modificare il regolamento del CdD". La toppa "è peggio del buco: le consigliere di centrodestra ammettono che l’obiettivo è di far rispettare un patto", incalza Ricotta. Il riferimento è a quanto dichiarato dalle consigliere di maggioranza che nel 2021, "alla presenza del presidente del Consiglio (Francesco Luciani) – scrivono loro –, abbiamo stabilito, essendo due le candidate alla presidenza, che a metà mandato la prima avrebbe lasciato il posto all’altra". L’attuale presidente del CdD è Sabrina De Padova, più volte di recente nel mirino del fuoco amico. "Avrebbero deciso di cambiare la presidente a metà mandato. Bel rispetto di chi fa parte di quell’assemblea. Non paghe, avrebbero estratto a sorte chi avrebbe iniziato per prima: i ruoli nelle istituzioni mercificati come in una osteria. Altrettanto grave è il fatto che a detto consesso poco nobile avrebbe partecipato anche il presidente del Consiglio: figura istituzionale che dovrebbe essere garante di tutti i consiglieri". "Il bue che dice cornuto all’asino – ribattono Aldo Alessadrini, (Lega), Piefrancesco Castiglioni (FdI), Stefano Settimi (lista Parcaroli), Michele Bacchi (FI), Marco Foglia (Udc) –, la sinistra continua ad alzare i toni su un argomento di cui loro stessi sono stati artefici. La domanda più ovvia da porsi è: come mai tanto scalpore per un cambio al vertice di un istituto che si professa essere il massimo rappresentante a difesa delle donne, sul quale ’in teoria’ non dovrebbe esserci nessuna distinzione partitica?" Dicono che "la maggioranza ha dato esempio concreto di compattezza e determinazione. Gli assessori sono tirati in ballo senza motivo, visto che la propositiva dell’atto viene dall’ottimo lavoro delle 7 consigliere verso cui il Consiglio ha dimostrato grande senso di responsabilità, andando a modificare un regolamento vetusto e pieno di lacune". E fanno notare che "il cambio della presidenza a metà mandato è il sintomo di democrazia e trasparenza, cosa difficile da digerire per qualcuno della minoranza. L’accusare le consigliere di patti occulti sfiora il ridicolo, dato che la stessa vicepresidente è frutto dei medesimi accordi. Il monopolio è finito, il centrodestra ha vinto le elezioni qui anche per cambiare quelle istituzioni magicamente improntate e gestite da una sola parte politica". Infine, è "disdicevole e deplorevole tirare in ballo il presidente del Consiglio, quando l’intera maggioranza ne è stata artefice e proponente" e "ironico attaccare il sindaco, a pensar male si fa bene due volte, la stessa accusa è stata fatta da qualcun’altro in questi giorni. Il sindaco condivide ogni decisione. Con questa sinistra, le elezioni del 2025 saranno un proforma per chiunque".

Chiara Gabrielli