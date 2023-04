Duello sul Consiglio delle donne "Non siamo un circolo del tè"

"Abbiamo deciso di nostra iniziativa di rinviare la discussione delle modifiche al regolamento, per permettere a tutti di comprenderle, considerate le polemiche e le critiche esagerate che ci sono state rivolte per il lavoro svolto e per evitare, altresì, che il consiglio comunale diventi terreno di scontro anziché luogo di confronto". Così le consigliere di maggioranza Barbara Antolini, Lorella Benedetti, Cristina Cingolani, Antonella Fornaro, Romina Leombruni, Laura Orazi e Paola Pippa, dopo le polemiche sul Consiglio delle donne. "Sin dalla fine del 2021 – scrivono le sette esponenti del centrodestra – noi tutte consigliere di maggioranza, compresa la presidente del CdD (Sabrina De Padova, ndr), abbiamo iniziato a lavorare alle modifiche al regolamento per poi proseguire il lavoro di studio e di revisione senza il suo contributo, avendo lei dichiarato di non ritenerlo utile. Tali modifiche nascono dall’esigenza di avere un documento capace di far funzionare al meglio il CdD. Il testo esistente non prevede il quorum costitutivo né quello deliberativo, né è stabilita la modalità di votazione, lasciando molto spazio alla libera interpretazione". Secondo le consigliere, "non si stravolge nulla, anzi, le modifiche sono necessarie e urgenti anche in virtù delle novità conseguenti all’istituzione dei consigli di quartiere". Le consigliere replicano quindi alla De Padova, che le aveva accusate di volerla far "decadere perché ho espresso opinioni diverse da quelle dettate dagli assessori". Queste parole "non corrispondono al vero, ben sapendo che il 6 febbraio 2021, noi tutte consigliere di maggioranza, riunite prima dell’inizio della seduta del CdD per l’elezione del presidente, alla presenza del presidente del consiglio comunale abbiamo stabilito, essendo due le candidate per la presidenza, che a metà mandato la prima avrebbe lasciato il posto all’altra, effettuando un’estrazione a sorte per decidere chi avrebbe iniziato. Le attuali modifiche non sono state fatte, come asserito dalla presidente, per farla decadere, essendo già stabilito che a metà mandato si dovrà effettuare il cambio in virtù dell’accordo preso prima dell’elezione. Consideriamo antidemocratico attaccare la legittima volontà di un gruppo di consiglieri che, nel pieno rispetto delle regole e delle norme, sottopone una proposta di modifica di un regolamento al proprio consiglio comunale. Si fa notare che, definire delle colleghe come “prive di autostima, scarsamente acculturate, ignoranti e sottomesse“ non fa onore alla persona e al ruolo di vicepresidente del consiglio delle donne. Il regolamento è stato migliorato nell’ottica di una maggiore istituzionalizzazione del consiglio, proprio per evitare di confonderlo con un circolo del tè a disposizione della reginetta di turno, come rischia di apparire ora".