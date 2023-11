Duemila euro in dono al Salesi grazie alla festa di Fontespina

Oltre duemila euro a ‘Progetto Gaia onlus’, l’associazione nata dai genitori dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona. Sono stati ricavati nell’ambito della festa di Halloween di Fontespina, iniziativa che si è svolta nel verde pubblico di via Magnaghi e indetta, da tredici anni, su input di Toni Giammorcaro e Maurizio Giorgini.

A sostenerla, anche l’Amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione dalla consigliera Paola Fontana. Sono state numerose le aziende della città, che hanno voluto contribuire come sponsor attraverso donazioni e numerosi premi per una ricca lotteria e alla fine ammonta a 2370 euro il ricavato nei confronti di ‘Gaia’, che sarà destinato ai fondi per i bambini del Salesi.

La festa ha visto una folta partecipazione di bambini e famiglie e non è mancato l’intrattenimento degli animatori, mentre sono stati consegnati tre premi, alla maschera più horror, alla più simpatica e alla più bella. L’allestimento impeccabile stile Halloween è stato curato dallo stesso organizzatore e ideatore, Toni Giammorcaro e il tutto è stato arricchito dalla presenza di stand gastronomici, con panini, pop corn, zucchero filato, caramelle e dolci a volontà.

f. r.