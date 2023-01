Duemila marocchini in provincia "Costruiamo la vera integrazione"

di Barbara Palombi

"Sono fiera del percorso fatto da mio figlio che si è impegnato per raggiungere i suoi obiettivi, portando avanti sia lo studio che lo sport. Il calcio è sempre stato il suo sogno sin da bambino –, racconta Amal Cheddira, la madre di Walid, attaccante del Bari, intervenuta durante l’incontro con la comunità marocchina "Integrazione e interazione per la tutela della legalità", organizzato dall’Anps Associazione nazionale polizia di Stato) con il patrocino del Comune. "Siamo stati un mese in Qatar – prosegue Amal – durante i Mondiali e i tifosi italiani hanno sostenuto pienamente il Marocco". Presenti all’incontro la consigliera regionale Anna Menghi, la vicesindaca Francesca D’Alessandro, i consiglieri Ninfa Contigiani, Roberto Cherubini e Laura Orazi, il generale Alessandro Gentili, il console Onu Andrea Angeli, Ariana Kosovo, rappresentante della comunità albanese. "Siamo due paesi con una civiltà millenaria – dichiara il sindaco Sandro Parcaroli –, vogliamo creare le giuste condizioni che garantiscano uno scambio culturale maggiore". "Possiamo pensare a un gemellaggio tra Macerata e una città marocchina – aggiunge il console generale del Regno del Marocco, M. Said Jazouani – siamo felici di vivere in un clima sereno".

"Dobbiamo incentivare l’interazione con i giovani –, spiega Paolo Renna, assessore alla sicurezza – attraverso iniziative che possano portare una crescita e un arricchimento reciproco". "Un retaggio culturale dettato da riserve mentali può condurre a giudizi errati – sottolinea il presidente dell’Anps, l’ex questore Giorgio Iacobone – per questo, noi per primi, dobbiamo conoscere le differenti realtà culturali presenti nel territorio". "I nostri figli vivono da italiani – prosegue il consigliere comunale aggiunto, Omar Cherqaoui – e li stiamo aiutando a fondersi con la cultura locale senza dimenticare le proprie origini. La comunità è cresciuta fondando imprese e creando posti di lavoro, questo dimostra che la nostra realtà non è ghettizzata, ma aperta al contesto sociale nel quale vive". "Mio padre ha creato una ditta che gestiamo insieme – dichiara Fatima Eloufi, giovane imprenditrice –, nella nostra azienda lavorano sia marocchini che italiani e questo è molto importante perché rappresenta una crescita costante". "La comunità marocchina è la più numerosa della nostra provincia – spiega Anna Moffa, dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura –, con più di duemila residenti regolarmente registrati è cresciuta nel tempo, integrandosi perfettamente". "Siamo inseriti in Italia da tre generazioni – aggiunge Mounya Allali, antropologa e poetessa – con questo paese avremo sempre un legame profondo".