Duemila visitatori alla mostra. La storia della Cecchetti conquista

CIVITANOVA

Oltre duemila persone hanno visitato la mostra sulla Cecchetti-Sgi, che si è tenuta in queste settimane negli spazi della Palazzina Sud del Lido Cluana di Civitanova. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dal professor Alvise Manni (presidente Centro Studi Civitanovesi che l’ha curata) e del presidente del Rotary Club Pio Amabili, che ha organizzato la manifestazione, con convegno iniziale al Teatro Cecchetti, sabato 6 aprile con la successiva consegna degli attestati ad operai ed impiegati che per ultimi lasciarono l’azienda.

Le foto, gli attrezzi, le tute, i caschi e il plastico – che è stato realizzato da Stefano Moschettoni – hanno permesso, anche a chi non la conosceva o è nato anni dopo, di imparare qualcosa della storica fabbrica metalmeccanica, che produceva carrozze ferroviarie e navi, la quale ha chiuso i battenti trent’anni or sono con il rimpianto di molti. Il plastico, che dà un’idea esatta del complesso aziendale, che era dislocato su dieci ettari dove oggi esiste il "quartiere Civitanova 2000", verrà ora esposto da Moschettoni nella sala convegni della parrocchia di Santa Maria Apparente fino al termine delle festività del 5 giugno, in maniera da essere apprezzato anche da altre persone.

"L’ho realizzato negli anni, certosinamente – ha detto Moschettoni – perché anch’io ho lavorato alla Cecchetti come elettricista ed è stata la fabbrica dove mio nonno è stato a suo tempo elettricista capo. Per tutti noi che ci abbiamo lavorato la fabbrica è stata una "seconda casa", perché ha contrassegnato la nostra vita otto ore al giorno e ci ha permesso di avere un reddito per vivere dignitosamente".

Ennio Ercoli