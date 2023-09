"D.U.O. al Politeama di Tolentino: due stelle del jazz internazionale"

Due stelle del jazz internazionale si incontrano e danno vita a un duo esplosivo: Eleonora Strino (chitarravoce) e Francesca Tandoi (pianofortevoce) (nella foto) aprono la nuova stagione del Politeama di Tolentino con un concerto tutto al femminile dal titolo D.U.O. che le vedrà protagoniste venerdì (dopodomani) alle 21.15. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’associazione Tolentino Jazz. "Un piano, una chitarra e due voci che comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing, del bebop – spiegano gli organizzatori –. Attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali, il duo propone un repertorio molto vario e coinvolgente, di grande impatto, per un concerto dalle mille sfumature in cui coesistono virtuosismo e poesia". Biglietti a partire da 12 euro al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo, online all’indirizzo https:www.politeama.orgbiglietti. Info 0733.968043, www.politeama.org.