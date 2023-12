"Dup e bilancio approvati: buona programmazione"

Il Consiglio provinciale, nella seduta dell’altro ieri, ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2024-2026 dell’Ente, nonostante le entrate soffrano ancora dei prelievi da parte dello Stato.

"Questa amministrazione arriva entro l’anno all’approvazione tanto del Dup (Documento unico di programmazione) quanto del bilancio 2024-2026, dimostrando capacità di programmazione, pur nell’ambito di un quadro di risorse ancora molto incerto e contenuto - spiega il presidente Sandro Parcaroli -. Questo bilancio consente di prevedere nel 2024 circa 106 milioni di entrate (di cui 42,5 di parte corrente), destinate principalmente a finanziare la manutenzione delle strade, l’edilizia scolastica, l’ambiente, con particolare attenzione al Pnrr e agli interventi post sisma".

Il bilancio risente ancora dei cosiddetti "prelievi forzosi" di contribuzione alla finanza pubblica, che continuano a penalizzare l’Ente, in attesa di una riforma delle Province che stenta a realizzarsi. La riforma che era stata annunciata dal Governo, che avrebbe dovuto ripristinare l’elezione diretta del presidente e ridare alla Provincia soldi e alcune funzioni, infatti, per il momento è rimasta "congelata" in attesa che vengano reperite le coperture economiche necessarie.

Per quanto riguarda le aliquote e i tributi, invece, la Provincia conferma, anche per il 2024, la riduzione al 5% della tariffa Ipt (Imposta provinciale trascrizioni) per i disabili sensoriali; le tariffe del canone unico patrimoniale già vigenti il 2023; l’aliquota pari al 5% del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; le tariffe relative all’Imposta provinciale di trascrizione e l’aliquota pari al 16% dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

"Il Consiglio - spiegano dalla Provincia -, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, ha posto particolare attenzione allo sviluppo della vallata del Potenza, confermando la volontà di continuare a lavorare per individuare soluzioni tecniche di messa in sicurezza e potenziamento dei collegamenti dal mare ai monti e viceversa".