"Dup, troppe opere ferme"

"Abbiamo rilevato che dall’elenco delle opere pubbliche manca almeno un intervento importante previsto al cimitero. Però, nessun commento è arrivato in merito alle nostre considerazioni e sul fatto che le opere inserite nel Dup sono le stesse degli anni precedenti, nessuna delle quali è stata realizzata". Ancora polemiche del gruppo di minoranza "Centrodestra Unito" che torna ad assestare l’ennesima frecciatina verso l’Amministrazione di Porto Recanati. "Nessuna fiducia sul piano della cura del verde, dell’arredo, delle opere di piccola entità presenti in bilancio da anni – prosegue l’opposizione –. L’unica opera realizzata è stata la riqualificazione della fontana Mondial, mentre le fontane di piazza del Borgo e di piazza Brancondi sono ferme da subito dopo l’estate. Non abbiamo voluto ricordare le altre decine di mancati interventi che sono evidenziati da tutti. E abbiamo contestato all’Amministrazione la totale assenza di trasparenza, di partecipazione e di informazione, se non a cose fatte. Non solo i cittadini sono considerati semplici sudditi, ma nessuna considerazione c’è per i consiglieri di minoranza".