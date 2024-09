Duplice tentato omicidio a Gagliole. Il padre del ragazzo è fuori pericolo

Si sta riprendendo il padre di Ivan Zamparini, il giovane che venerdì scorso ha accoltellato entrambi i genitori. Le condizioni cliniche del 65enne Terenzio, carabiniere in pensione ed ex consigliere comunale di Gagliole, sono in miglioramento. La prognosi è stata sciolta ieri, in base a quanto anticipato dalla direzione dell’ospedale Torrette di Ancona, dove comunque l’uomo resta ricoverato. Nel pomeriggio dell’aggressione aveva riportato ferite molto gravi al torace e all’addome, ed era stato intubato. Quel giorno nero, a casa, il figlio Ivan aveva iniziato a ferirsi da solo, infliggendosi dei tagli. Quando i genitori avevano cercato di fermarlo per farlo desistere, aveva colpito con il coltello da cucina prima la madre e poi il padre. La madre 60enne, Souad Kanane, aveva riportato ferite lievi; sentita in ospedale a Camerino, ha confermato questa ricostruzione dei fatti. Il padre Terenzio invece era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte tra venerdì e sabato. Nelle prossime ore anche lui dovrà essere sentito dagli inquirenti. Lunedì al tribunale di Macerata, davanti al gip Claudio Bonifazi, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di Ivan; è stata disposta la misura cautelare della detenzione in carcere ed è indagato per tentato omicidio aggravato ai danni dei propri genitori. L’esito degli esami tossicologi ha evidenziato l’assunzione di Fentanyl, la "droga degli zombie", e di cannabinoidi, oltre a presenza massiccia di ketamina. Tra il materiale sotto sequestro, il coltello da cucina con una lama di 22 centimetri. Ivan, figlio unico, attualmente sarebbe stato disoccupato. "Urlava in modo disperato, mai sentita una cosa simile", hanno detto fin da subito i vicini di casa, che sono stati i primi ad allertare i soccorsi.