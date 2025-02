È agli arresti domiciliari ma esce di casa, denunciato per evasione

Era sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma i carabinieri lo hanno trovato fuori dalla sua abitazione. Così un uomo di 31 anni, residente a Monte San Giusto, è stato denunciato per il reato di evasione.

Il controllo è scattato quando la centrale operativa dell’Arma ha rilevato un allarme proveniente dal dispositivo di controllo, segnalando un’anomalia nella posizione dell’indagato. Immediatamente, i carabinieri della stazione di Monte San Giusto si sono recati nell’abitazione del soggetto: e il 31enne è stato rintracciato davanti casa. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno potuto accertare che l’uomo si era allontanato dal luogo di detenzione senza essere autorizzato, violando così le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, incurante del fatto che il braccialetto avrebbe segnalato il suo spostamento.

In seguito agli accertamenti, dunque, il 31enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura per il reato di evasione.

c. m.