È ai domiciliari, ma continua a spacciare. Scatta l’arresto bis per un giovane

Si trova a domiciliari, ma in casa detiene sostanze stupefacenti: scatta l’arresto bis per un giovane. Giovedì mattina i poliziotti della squadra mobile della Questura di Macerata hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti di un 26enne extracomunitario di origini gambiane, su disposizione dell’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica. Si tratta di un pluripregiudicato per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Il giovane risulta regolare sul territorio nazionale, ma nel tempo si è reso protagonista di diversi episodi successi in città, che hanno arrecato allarme sociale.

Tra le varie accuse che nel tempo gli sono state rivolte ci sono minacce, lesioni e tentato omicidio commessi ai danni di connazionali e non, reati per i quali è stato denunciato a vario titolo e nell’ultimo caso arrestato. L’ultimo provvedimento è stato emesso poiché il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, si è reso responsabile anche del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in precedenza. Alla luce della scoperta della droga nell’appartamento dove stava scontando i domiciliari, per il 26enne sono scattate le manette. Il giovane è stato quindi accompagnato dai poliziotti nel carcere di Fermo, dove ora si trova recluso: dovrà scontare una pena di un anno e dieci mesi di reclusione.

re. ma.