È ai domiciliari, ma va al night: arrestato

di Paola Pagnanelli

Dopo il controllo dei carabinieri, era evaso dagli arresti domiciliari per andare a passare una serata allegra al night. Ma lì lo hanno sorpreso gli stessi militari, andati a fare un sopralluogo anche nel locale. E così è finito in manette il 25enne Diallo Samba. Il ragazzo era stato arrestato nei mesi scorsi dalla Guardia di finanza, dopo il sequestro a Tolentino di 800 grammi di hashish e 80 di cocaina. Aveva poi ottenuto gli arresti domiciliari, misura che per altro stava per scadere.

L’altra notte intorno alle 2, come da prassi in questi casi, una pattuglia dei carabinieri è andata a controllare che il 25enne fosse in casa sua. Il ragazzo era presente, e i militari se ne sono andati. Poco dopo, pensando che ormai fosse tutto a posto e che nessuno sarebbe più andato a vedere dove fosse, Samba ha pensato di andare a fare un giretto al night Broadway, per incontrare un po’ di gente dopo tanti mesi di solitudine. Ma non era trascorso molto tempo da quando era arrivato, che la porta del night si è aperta per far entrare la stessa pattuglia che era passata a casa sua.

I carabinieri infatti avevano deciso anche di andare a fare un controllo al night, e subito si sono accorti che tra i vari avventori c’era il 25enne, che però non poteva essere lì. Per lui dunque è scattato l’arresto per evasione. Ieri per il ragazzo si è tenuto il processo per direttissima, in tribunale a Macerata, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli.

In aula si è detto dispiaciuto per il suo errore, che ha subito ammesso. In sua difesa, l’avvocato Marco Emiliozzi ha chiesto alla procura di patteggiare la pena, concordata a cinque mesi e 10 giorni di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria di 1.600 euro.

Dopo la sentenza, pronunciata dal giudice Daniela Bellesi, il ragazzo è tornato a casa sua a Tolentino, sempre agli arresti domiciliari. La misura cautelare che era stata messa per l’accusa di spaccio era ormai in scadenza, e il ragazzo sarebbe potuto tornare in libertà e definire poi la sanzione per quella vicenda.