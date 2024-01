È allarme sicurezza. Altre telecamere nelle zone ad alto rischio contro furti e spaccio

Maggiore controllo dei giardini pubblici, di corso Cairoli e di Galleria del commercio. Il Comune ha deciso di aumentare la sicurezza in alcuni punti sensibili della città, considerati "ad alto rischio", potenziando l’utilizzo delle telecamere. Per questo ha dato mandato alla Police Service Srls, società di Corridonia a cui lo scorso anno è stato affidato il servizio di videosorveglianza, di accendere o spostare una ventina di "occhi elettronici" presenti in città, per un investimento complessivo di circa 40mila euro. Il provvedimento, si legge in una determina firmata dal dirigente del Servizio finanziario Andrea Castellani, è dovuto "alla necessità, riscontrata da parte dell’amministrazione comunale, di procedere con l’installazione e attivazione di ulteriori telecamere di contesto e Ocr, a parziale modifica di quanto previsto dal progetto iniziale, finalizzata al potenziamento dei controlli di sicurezza in aree urbane considerate ad alto rischio". Le nuove postazioni di videosorveglianza, inoltre, si rendono necessarie "e fondamentali per contrastare anche fenomeni legati alla sicurezza pubblica in relazione ai furti e comportamenti criminosi avvenuti in città". Due telecamere saranno installate lungo le scale interne di Galleria del commercio; tre ai giardini Diaz; una lungo la Traversa maestri del lavoro, verso l’uscita in via Marchetti; due nei giardini di via Isonzo, una nel rinnovato sottopasso di porta Montana, due nel parco urbano delle Vergini, altre due al parco urbano di Collevario e una in quello di Villa Potenza. Previste anche sette telecamere di contesto e una Ocr in corso Cairoli. Negli intenti dell’amministrazione, le telecamere Ocr (quelle che prevedono il riconoscimento delle targhe) "consentirà, oltre che il monitoraggio, anche uno studio del traffico così da intervenire su eventuali modifiche della circolazione stradale per diminuire l’inquinamento atmosferico anche a seguito di indicazioni ricevute dalla comunità europea, dal ministero dell’Ambiente e dalla Regione Marche. Tale strategia consentirà di attuare nel migliore dei modi tutte le politiche di sostenibilità ambientale a tutela del territorio maceratese".