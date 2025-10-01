"È andata come doveva. Saltamarini? La sanità forse lo ha penalizzato"

"C’è da lavorare bene in politica perché tutto diventa più complicato senza credibilità, si devono poi ascoltare le esigenze dei cittadini, rispondere quando ti chiamano e dare delle risposte". Renzo Marinelli (Lega) svela il segreto che gli ha permesso di essere rieletto in consiglio regionale raccogliendo 2.847 voti.

Marinelli, allora Acquaroli è stato confermato presidente e lei consigliere regionale: sono state elezioni perfette o c’è qualche voce che non le piace?

"Tutto è andato come doveva: il presidente ha ottenuto un ottimo risultato come compagine. Sono state premiate la concretezza e la serietà perché c’è da raccontare le cose come stanno"

Si aspettava che la Lega scivolasse al terzo posto?

"Sapevamo che poteva esserci la possibilità di arrivare secondi o terzi, in provincia abbiamo ottenuto un buon risultato a testimonianza che si è lavorato bene".

Su un post lei parla di ascolto: cosa si attende la gente dal nuovo governo regionale?

"Di continuare la strada intrapresa e vedere i risultati. Un progetto non si conclude in poco tempo, abbiamo intrapreso un percorso su sanità, infrastrutture, dovremo ottenere al meglio i fondi europei ottenuti e quelli in arrivo, dovremo impegnarci per aumentare l’occupazione, evitare che i giovani vadano via, mantenere popolati i territori perché in questo modo è possibile mantenere i servizi".

Pensava di avere più voti dell’assessore Saltamartini?

"Non me l’aspettavo, magari può avere pagato il fatto di essere stato assessore alla sanità. Al via si sono presentati 580 candidati e tutti, compreso il sottoscritto, pensavano di potercela fare".

Pensa che possa esserci un posto in Giunta?

"Adesso tanti pensieri non ne ho fatti, Acquaroli farà le sue valutazioni: mi conosce bene da cinque anni, sa come ho lavorato, sono stato capogruppo".