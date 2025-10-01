"È andata come doveva. Saltamarini? La sanità forse lo ha penalizzato"

Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Macerata
Cronaca
1 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
"C’è da lavorare bene in politica perché tutto diventa più complicato senza credibilità, si devono poi ascoltare le esigenze dei cittadini, rispondere quando ti chiamano e dare delle risposte". Renzo Marinelli (Lega) svela il segreto che gli ha permesso di essere rieletto in consiglio regionale raccogliendo 2.847 voti.

Marinelli, allora Acquaroli è stato confermato presidente e lei consigliere regionale: sono state elezioni perfette o c’è qualche voce che non le piace?

"Tutto è andato come doveva: il presidente ha ottenuto un ottimo risultato come compagine. Sono state premiate la concretezza e la serietà perché c’è da raccontare le cose come stanno"

Si aspettava che la Lega scivolasse al terzo posto?

"Sapevamo che poteva esserci la possibilità di arrivare secondi o terzi, in provincia abbiamo ottenuto un buon risultato a testimonianza che si è lavorato bene".

Su un post lei parla di ascolto: cosa si attende la gente dal nuovo governo regionale?

"Di continuare la strada intrapresa e vedere i risultati. Un progetto non si conclude in poco tempo, abbiamo intrapreso un percorso su sanità, infrastrutture, dovremo ottenere al meglio i fondi europei ottenuti e quelli in arrivo, dovremo impegnarci per aumentare l’occupazione, evitare che i giovani vadano via, mantenere popolati i territori perché in questo modo è possibile mantenere i servizi".

Pensava di avere più voti dell’assessore Saltamartini?

"Non me l’aspettavo, magari può avere pagato il fatto di essere stato assessore alla sanità. Al via si sono presentati 580 candidati e tutti, compreso il sottoscritto, pensavano di potercela fare".

Pensa che possa esserci un posto in Giunta?

"Adesso tanti pensieri non ne ho fatti, Acquaroli farà le sue valutazioni: mi conosce bene da cinque anni, sa come ho lavorato, sono stato capogruppo".

