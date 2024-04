È bello giocare a baseball

Un’attività tanto attesa da noi studenti è il Torneo d’Istituto organizzato dalle insegnanti di Educazione motoria. Noi delle seconde partecipiamo a quello di baseball. A me quest’attività piace molto, mi ha permesso di conoscere meglio le regole del gioco, che mi incuriosiva ma non avevo mai praticato. Inoltre, ho vissuto l’emozione del gioco di squadra tra i compagni di classe che ci ha reso più uniti e affiatati. Oltre alle regole del gioco abbiamo riflettuto sul fair play. Inclusione, rispetto per l’avversario, capacità di affrontare la sconfitta e tanto spirito di squadra sono gli elementi di questa bella attività sportiva. Ora non ci resta che giocare e provare a vincere! Se ciò non succederà rimarrà la bella sensazione di una divertente esperienza di classe!

Lorenzo Foglia 2ªC