E Carancini evoca la Corte dei Conti

Il caso Tac sbarca in Consiglio regionale e si scatena Romano Carancini (Pd), che bolla Pierpaolo Borroni (FdI) come il "Giorgio Mastrota de noantri, che vende pentole della politica". È uno dei passaggi del suo intervento dopo la risposta, all’interrogazione sulla vicenda Tac, data dall’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che in aula ha confermato l’assegnazione a Recanati invece che a Civitanova, perché sede ritenuta più adeguata per gli spazi. Per Carancini, "è il classico gioco delle tre carte, in questo caso il gioco delle tre Tac: Tac di qua, Tac di là. L’averla assegnata a Recanati è una pura marchetta elettorale. Perché non l’avete fatto prima se le ragioni sono tecniche?" E, rivolto al presidente della Regione Francesco Acquaroli e al vice Saltmartini, "sono gli stessi che hanno negato per tre anni ai cittadini di utilizzare una sofisticata e fondamentale tecnologia, come quella della Tac a 128 strati lasciata ferma e inutilizzata dentro al Covid Hospital di Civitanova. Ci sono le condizioni affinché la Corte dei Conti chieda spiegazioni di questo spreco di risorse, le cui responsabilità politiche sono attribuibili ad Acquaroli e Saltamartini e la responsabilità di gestione all’ex direttrice generale dell’Ast maceratese, Daniela Corsi". Ma è su Borroni che si abbattono le critiche più feroci di Carancini, che ricorda come la Tac giaccia inutilizzata dal giugno del 2021 all’interno del Covid Hospital "e come Borroni – aggiunge –, che era contrario al Centro Covid fin dalla sua apertura, a settembre è intervenuto dicendo che la Tac sarebbe stata spostata entro poche settimane all’ospedale di Civitanova, che poi a febbraio ha cambiato versione per dire che il trasferimento sarebbe avvenuto entro il 2024 e che ora si è dichiarato entusiasta del fatto che la Tac vada a Recanati. Mi verrebbe da dire, un caso politico e umano".