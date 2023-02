È difficile mappare le auto: le multe non si possono fare

In tutti i quartieri della città le strade pubbliche senza uscita sono state trasformate dalla giunta in parcheggio riservato ai residenti, ma nessuna multa può essere fatta a chi vi lascia l’auto in sosta pur abitando altrove. La delibera di giunta (n. 447 del 19 ottobre 2021) che istituisce il nuovo status prevede che vi possano transitare o parcheggiare soltanto residenti e autorizzati. Ma, non sono stati emessi pass dall’amministrazione e nemmeno esplicitati i criteri per il rilascio di contrassegni, sicché non c’è modo per poter mappare le auto e stabilire se appartengono o meno a residenti e autorizzati. Finora il provvedimento ha accontentato i residenti, fatto imbufalire i loro vicini che non godono dello stesso privilegio e ha fatto ammattire i vigili urbani costretti, da controversie scoppiate in strada, a intervenire senza avere gli strumenti per poter risolvere il problema. Il vulnus della delibera di giunta, e delle successive ordinanze emesse per normare le novità che riguardano decine di vie, è che non viene specificato chi dovrebbe rilasciare il permesso. Di fatto però la cartellonista stradale installata ha cambiato le modalità della circolazione e della sosta, per l’intero arco della giornata, su parecchie strade. L’elenco è lungo: a Fontespina le vie Caboto, Da Verrazzano, Zeno, Pessagno, Corbizi, Da Recco, Balbo; in Centro le vie Mentana, Marsala, Magenta, Montebello, Crimea, Cernaia, Don Bosco; nel rione Risorgimento le vie Goito, Pastrengo, Milazzo, Gentile, Porta Pia, Punta Stilo, Volturno e poi ci sono le strade di Santa Maria Apparente e a San Marone. La giustificazione al varo dell’atto amministrativo viene data in delibera con la motivazione che "le strade pubbliche senza sbocco, non avendo il collegamento con altra via, costringono gli utenti a fare manovre in spazi ridotti con alto rischio di danneggiare gli altri veicoli e i manufatti stradali".

Lorena Cellini