È già aria di maschere e coriandoli. Al lavoro per la sfilata dei gruppi

CORRIDONIA

Scalda i motori il tradizionale "Carnevale dei Bambini" di Corridonia giunto oramai alla 63esima edizione, ed è già stata stabilita la data dell’evento che si terrà il pomeriggio del 3 febbraio a partire dalle 14.30. "Unitevi al divertimento del carnevale organizzando un gruppo in maschera, sarà un’esperienza memorabile", ecco lo slogan della locandina della manifestazione, appena pubblicata, dove il Comune in collaborazione con la "Pro Corridonia", va alla ricerca dei gruppi in maschera che dovranno sfilare lungo le vie cittadine, le adesioni sono aperte e termineranno il 25 gennaio e per partecipare sarà necessario scrivere una mail a procorridonia@gmail.com o segreteria@comune.corridonia.mc.it.

L’obiettivo è anche quello di replicare il colorato successo dello scorso anno quando circa 500 persone presero parte alla riuscita sfilata che toccò un itinerario, il quale comprendeva delle tappe in viale Italia, Porta Romana e via IV Novembre. "Al momento stiamo ricercando dei gruppi in maschera che parteciperanno – ha illustrato l’assessore con delega alle manifestazioni ricreative Gemma Acciarresi (nella foto) – ed in tal senso abbiamo coinvolto le scuole di ogni ordine e grado ed anche associazioni, scout, focolarini, Azione Cattolica, ma la partecipazione è anche aperta ai cittadini di ogni quartiere. Per l’appunto stiamo definendo la location, considerando che quest’anno le mura cittadine sono interessate dai lavori di restauro; quindi, l’idea era di sfilare in centro storico con punto di partenza o dai giardini pubblici oppure da Santa Croce poi stiamo valutando la possibilità di allestire uno spettacolo o in alternativa dell’animazione in piazza del Popolo".