È già conto alla rovescia per "6alle6"

"Siete pronti? Vi state allenando?". La Grottini Team lancia l’organizzazione della nuova edizione della "6alle6", una passeggiata di ben sei chilometri lungo la circonvallazione della città con partenza alle sei di mattina e conclusione con colazione tutti insieme. L’appuntamento è per domenica 30 giugno in Corso Persiani e l’arrivo è previsto, come nella tradizione delle cinque edizioni precedenti, in Piazza Giacomo Leopardi. Sono già partite le iscrizioni e l’associazione è attiva nella sua sede sotto il loggiato comunale tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 sino al raggiungimento del numero massimo di 2.500 iscritti.

Si tratta di una delle manifestazioni più importanti della zona promossa e organizzata dal Grottini Team Recanati Asd con il patrocinio del Comune di Recanati. Il percorso si snoderà lungo le vie del centro storico con l’immancabile passaggio nei polmoni verdi della città, il parco di Villa Colloredo e il Colle dell’Infinito per terminare poi in Piazza Giacomo Leopardi con la consueta colazione. Un evento che coniuga la socializzazione, l’attività fisica e la beneficenza il cui ricavato andrà alle cooperative sociali di Recanati La Ragnatela e Terra e Vita che da anni si occupano dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili.