È il giorno della Stracivitanova: centro e lungomare senza auto

Oggi passa la StraCivitanova e stop alle auto in centro e sul lungomare. Attenzione alla cartellonistica perche entrano in vigore nuove regole di transito e sosta. Ventuno i chilometri della gara, poi ci sarà la 10 km non competitiva e torna anche la StraFamily, passeggiata di 3.5 km aperta a tutti. Partenza dal lungomare Piermanni, all’altezza di via D’Azeglio, con arrivo al Varco sul mare. A causa di lavori in corso, gli atleti non percorreranno tutto il lungomare nord, ma vireranno verso il porto. Nello specifico, divieto di fermata, dalle 5 alle 13.30, e di transito per tutti i veicoli, dalle 7 alle 13 in corso Umberto, vialetto sud, piazza XX Settembre e tratto antistante il Comune, viale Matteotti, via Santorre di Santarosa, via Trento (tratto Capitaneria di Porto), lungomare sud, piazzale Italia (corsia sud), parcheggio adiacente lo stadio lato mare, lungomare antistante il circolo tennis, via Montenero (corsia sud), corso Garibaldi (tra via Montenero e antistadio); via Cavour (tra corso Garibaldi e lungomare sud), via D’Azeglio (tra corso Garibaldi e lungomare sud), viale Vittorio Veneto (tra via Cavour e vialetto sud), via Leonardo Da Vinci, via Trento, lungomare nord fino allo slargo tra chalet Aloha e Ippocampo, piazza Verdi, via Regina Margherita (tra piazza Verdi e via Rossini), via Rossini (tra via Regina Margherita e via Regina Elena), via Regina Elena, via Rosselli, piazza don Minzoni, via Menotti. Divieto di sosta dalle 5 alle 13.30 nelle vie indicate dalla cartellonistica. Info: www.stracivitanova.it