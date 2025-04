È il giorno di Mercadante, Galiano e Piccolo

Una nuova giornata ricca di appuntamenti per Macerata Racconta: oggi alle 17 alla Mozzi Borgetti Luca Mercadante presenta "La fame del cigno". Alle 18.30 alla Filarmonica tocca invece a Francesco Piccolo con "Son qui: m’ammazzi". Appuntamento poi alle 21.15 al Lauro Rossi con Enrico Galiano che porta il suo nuovo progetto "Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci".

Mercadante, scrittore di rara sensibilità, nel 2018 ha pubblicato "Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi", scritto con Luca Trapanese, da cui è stato tratto il film omonimo nel 2023. Con "Presunzione" è stato premiato con una menzione speciale della giuria alla XXX edizione del Premio Calvino. Mercadante arriva a Macerata Racconta con il suo romanzo La fame del Cigno, scritto con una voce ironica e amara, che sa tenere assieme il cinismo della sopravvivenza e l’umanità di chi ha perso tutto mettendo in scena una feroce critica al vecchio e al nuovo giornalismo e alla discrepanza tra ciò che avremmo voluto essere e quello che siamo diventati.

Altro ospite di giornata è Francesco Piccolo: scrittore e sceneggiatore, nel 2014 ha vinto il Premio Strega con "Il desiderio di essere come tutti". Tra gli altri suoi successi, "La separazione del maschio" e "Momenti di trascurabile felicità"; ha lavorato con Nanni Moretti, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Silvio Soldini. Ha sceneggiato la serie "L’amica geniale", tratta dal best seller dell’autrice Elena Ferrante. Arriva per la prima volta a Macerata Racconta con il suo ultimo libro, una variegata galleria di controversi personaggi maschili della letteratura che hanno tracciato l’idea del "Maschio".

Galiano porta invece una lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta di sé. Scrittore e insegnante, condurrà in un racconto dei miti greci: ognuno di questi diventa una finestra sul passato che ci permette di comprendere meglio il nostro presente. Il cuore dello spettacolo è il concetto del dàimon platonico, il demone che guida il nostro destino.

Tra gli altri appuntamenti di oggi, il "Museo delle illusioni" per bambini (alle 16 e alle 17 al Museo della Scuola) e l’incontro con Francesca Monaco, alle 19 agli Antichi Forni.