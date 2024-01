E il maiale torna "in pista"

TOLENTINO

aiale. L’appuntamento stasera, a partire dalle 20.30, al ristorante Bellini di contrada Bura, dove è prevista una cena gastronomica a base di "pista", preparata e cucinata dai Comitati Festeggiamenti Bura, San Giuseppe, Regnano, Santa Famiglia e Repubblica. La degustazione dei piatti verrà alternata con la dimostrazione dell’antica arte della norcineria, a cura di Franco Properzi di Colmurano, con racconti sulle tradizioni e coi balli e i canti del gruppo folcloristico "Li Pistaccoppi". Il menu prevede antipasto a base di salumi e "crescia con li sgrisciuli", polenta con salciccia e costarelle, "moccolotti con il grasso e magro", carne alla brace e insalata e per finire la polenta di crema preparata dal maestro pasticcere Roberto Cantolacqua.

Anticamente, in ogni famiglia e casa, venivano allevati anche i maiali e nei mesi invernali, la carne dei suini era lavorata per produrre prosciutti, salami, salcicce, lardo, lonze e coppa. Non si sprecava nulla e il giorno della "pista" era una festa per l’intera famiglia e anzi rappresentava una garanzia di cibo per tutto l’inverno, ed era anche fonte di guadagno, grazie alla vendita di qualche ciauscolo. Per info e prenotazioni: 0733972937 (Pro loco Tolentino).