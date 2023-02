E in Arena arriva anche il concerto di Madame

Dopo essere stata protagonista a Sanremo con la canzone "Il bene nel male", Madame arriva allo Sferisterio per proporre un altro spettacolo con tutti i suoi maggiori successi. L’appuntamento sarà il 29 agosto, nell’ambito dei concerti di Sferisterio live. "Lieti di poter ospitare la cantante Madame, ‘la donna di cui il rap aveva bisogno’, che porterà una ventata d’aria fresca fra le mura maceratesi con i suoi toni urban pop – commenta l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi –. Emblema del rinnovamento della musica italiana attraverso un genere che riflette la natura eclettica e aperta della cultura giovanile contemporanea. Il concerto di Macerata si preannuncia un grande evento, che vedrà la città marchigiana diventare capitale della musica italiana per una notte. I fan potranno ascoltare dal vivo le sue canzoni e i successi che hanno contribuito a fare di lei una delle voci più innovative e apprezzate della scena musicale italiana. Lo Sferisterio si prepara a ospitare un pubblico numeroso e eterogeneo, lo essendo quella di Madame l’unica tappa marchigiana, pronto a cantare e ballare insieme alla cantante". Nata a Vicenza nel 2002, Madame ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e originale, che fonde sonorità rap con influenze provenienti dal mondo pop dell’elettronica. Con i suoi testi crudi e sinceri, l’artista ha saputo trasmettere emozioni forti e intense, che hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan. Biglietti in vendita nei circuiti di vendita abituali Vivaticket e Ticketone. Madame è solo l’ultimo dei grandi nomi della musica in arrivo allo Sferisterio, dopo The Luminers (27 giugno), Simply Red (28 giugno), Deep Purple (29 giugno) e Massimo Ranieri (8 settembre).