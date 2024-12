"È l’occasione per voltare pagina"

Il centrale Giovanni Maria Gargiulo ha parlato alla vigilia del match europeo: "È una partita molto importante perché torniamo da un Mondiale per noi complicato – ha esordito – non solamente per il risultato finale (4° posto), ma perché non siamo riusciti a proporre il nostro vero gioco. Il ritorno di Challenge Cup ci dà l’opportunità di voltare pagina. Nella sfida di ritorno contro il Topola ci basterà vincere due set per il passaggio del turno, ma la nostra intenzione non è quella di fare calcoli, non ci si deve mai risparmiare e non va mai sottovalutato nessuno. Vogliamo spingere fin dal primo pallone e vincere per arrivare pronti all’appuntamento di domenica in campionato contro Milano. Insomma, in coppa dovremo tenere alta l’asticella del gioco, il faccia a faccia per il Karadjordje sarà decisivo per ritrovare il giusto ritmo partita e prolungare la striscia positiva all’Eurosuole Forum".

an. sc.