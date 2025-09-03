È l’ora di Artemigrante. Il centro diventa un circo. Quattro giorni di show

Il centro storico di Macerata si prepara ad accogliere la 26ª edizione del Festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada. Da domani a domenica Artemigrante animerà le piazze con spettacoli di arte di strada e dj set, nell’evento riconosciuto e finanziato dal Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune. Si parte domani alle 22 in piazza della Libertà con il circo contemporaneo di Estúpida Companía. Venerdì, in piazza Vittorio Veneto, lo spettacolo di Chalibares alle 21 e 23; nel cortile del palazzo comunale, le marionette di Di Filippo (21, 22 e 22.45); poi la giocoleria di Showit in via Gramsci alle 21.30, e la Compagnia i Red in piazza della Libertà alle 21.15. Novas animerà palazzo Conventati alle 21, 22 e 22.45. Chiude la serata di venerdì, in piazza della Libertà, il dj set di Dj Silvio da mezzanotte. Si continua sabato coi Chalibares in piazza Vittorio Veneto alle 21.30 (replica alle 23) e le marionette di Di Filippo nel cortile del Palazzo comunale (21, 22 e 22.45). In via Gramsci spazio alla giocoleria di Diego Draghu (21.15) e di Showit Crazy Comic (21.30). In piazza della Libertà la Compagnia i Red alle 21.15 e gli artisti di strada Djungo Juggles alle 22.45; a palazzo Conventati sarà il momento di Novas alle 21, 22 e 22.45. Sarà un dj di fama internazionale a chiudere la serata di sabato: si tratta di Kirollus, accompagnato da Tommy Soul (23.30 in piazza della Libertà). Concludono il cartellone, domenica dalle 17, gli spettacoli e il Gran gala della giocoleria in piazza della Libertà. "Anche quest’anno Artemigrante è stato riconosciuto tra i festival più importanti d’Italia dal MiC, nella sessione dedicata al circo contemporaneo – spiega il direttore artistico Marco Cecchetti –. È una grande soddisfazione, che accresce un evento che prevede l’arrivo in città di compagnie dal respiro internazionale. Spettacoli di giocoleria, marionette e teatro di strada animeranno le piazze e vie del centro. Protagonista sarà anche la parte musicale: sabato sera, piazza della Libertà sarà inondata dai suoni in consolle di Kirollus, reduce da date importantissime quali all’Hi Ibiza e al Tomorrowland, in un dj set con vinili. Infine, accompagneranno gli appuntamenti le interviste di The Brands e Dubbing Marche".