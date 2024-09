È l’ora di raccogliere le olive nei terreni comunali. L’amministrazione coinvolge cittadini e associazioni

Il Comune di Tolentino è proprietario di terreni con alberi di ulivo: il terreno lungo il viadotto Berlinguer, uno in zona Pace e un terzo limitrofo al Formaggino. Ma non ha personale per la raccolta delle olive e la potatura. Così la giunta Sclavi, come nel 2023, ha lanciato un avviso pubblico per chi fosse interessato alle operazioni di raccolta, potatura, pulizia e smaltimento di foglie e ramaglie. Requisito necessario: la residenza a Tolentino. La priorità sarà data alle associazioni no-profit che hanno sede in città e operano nel sociale nei pressi degli uliveti. Vietata la presentazione di più istanze da parte di componenti della stessa famiglia, pena l’esclusione. Il frutto della raccolta può essere destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni no-profit comunali o al consumo personale nel caso di privati. "I privati cittadini dovranno corrispondere all’ente il 10% dell’olio – spiega l’amministrazione –, che potrà essere conferito al Comune e destinato alle mense scolastiche, oppure un pari valore all’ente (9,13 euro a litro) destinato a sostenere le associazioni. L’autorizzazione, della durata di tre mesi, prevede la raccolta delle olive a proprio carico, la successiva manutenzione ordinaria e pulizia del terreno, la potatura e lo smaltimento di foglie e ramaglie". L’assegnazione sarà effettuata in base all’arrivo delle richieste all’ufficio protocollo. L’istanza, disponibile nel sito del Comune, deve essere presentata a mezzo pec a comune.tolentino.mc@legalmail.it o consegnata al protocollo. Info 0733/901275.