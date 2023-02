È Losacco il più ricco parlamentare marchigiano

E’ il commissario regionale del Pd, il pugliese Alberto Losacco, il più ’ricco’ tra gli eletti nelle Marche in Parlamento lo scorso 25 settembre. Sul sito del Governo, infatti, sono stati completati gli inserimenti delle dichiarazioni dei redditi 2022 (relative quindi a quanto percepito nel 2021), in ottemperanza alla legge sulla trasparenza relativamente a chi ricopre incarichi pubblici. Tra i ’Paperoni’ di Camera e Senato non spiccano le maceratesi Elena Leonardi e Irene Manzi, che si trovano nella parte bassa della classifica, ma non al fondo dove si piazza, invece, il deputato Antonio Baldelli.

Al vertice, quindi, si trova il senatore Losacco con un reddito imponibile di 246.725 euro, seguito da un altro senatore, il pentastellato Roberto Cataldi di Ascoli che ha dichiarato 216.533 euro. Terzo posto per il deputato leghista Mirco Carloni, imprenditore di Fano ed ex assessore regionale allo Sviluppo economico, che ha dichiarato 162.208 euro. Superano i 100mila euro di redditi dichiarati anche il senatore Antonio De Poli (Gruppo Civici d’Italia - Noi Moderati – Maie) che ha dichiarato 134.893 euro, la deputata ascolana Lucia Albano (Fratelli d’Italia) con un imponibile di 122.256 euro, Giorgio Fede di San Benedetto (deputato del Movimento 5 Stelle) con 111.937 euro, il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti con 105.616 euro e Francesco Battistoni (commissario regionale di Forza Italia) con un reddito di 101.690 euro. Nella seconda parte della classifica, quella sotto i 100mila euro, si trovano l’ex assessore regionale alla cultura e oggi deputata Giorgia Latini (Lega) con 60.528, la senatrice portorecanatese Elena Leonardi (Fratelli d’Italia) con 59.361 euro, l’ex assessore e oggi commissario alla ricostruzione, il senatore Guido Castelli (Fratelli d’Italia) con 58.574 euro, l’avvocato e deputato di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli con 48.683 euro, seguito da due deputati del Pd, l’ascolano Augusto Curti con 41.829 euro e la maceratese Irene Manzi con 30.296 euro, eletta anche nella Commissione cultura. A chiudere la classifica dei redditi percepiti nel 2021 il deputato di Pergola Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia) con 13.308 euro.

re. ma.