"È molto motivato, giusto dargli un’opportunità"

Passerà dal lavoro il percorso di reinserimento di Luca Traini, che già dalla prossima settimana sarà impegnato nella ditta "Porfiri snc" di Passo del Bidollo, a Corridonia. La sua ritrovata libertà, infatti, inizierà da una delle prime aziende italiane specializzate nel settore del taglio laser delle lamiere. "Ci è stato chiesto se potevamo fare qualcosa al fine di reintegrare il ragazzo nella società e noi abbiamo fatto in modo di adoperarci affinché ciò avvenisse – ha raccontato l’amministratore Fabio Porfiri –. Seguiamo questa pratica da un anno: è stato molto lungo l’iter per l’assunzione dopo aver fatto richiesta al giudice. Quando mi hanno prospettato questa possibilità, ho pensato di provarci in quanto una persona ci serviva".

Traini ha cominciato ieri a muovere i primi passi nella nuova realtà professionale. "Proprio questa (ieri, ndr) mattina è stato da me per consegnarmi dei documenti – ha raccontato Porfiri –, lunedì sosterrà la visita medica preassuntiva e già dal pomeriggio, al massimo martedì mattina, sarà operativo con un contratto a tempo indeterminato. Una prerogativa indispensabile, in quanto il giudice ci avrebbe consentito l’assunzione solo con la garanzia di questo tipo di contratto".

Ben chiara è poi la mansione che andrà a ricoprire. "Sarà un tecnico addetto alla pressopiegatura e stampaggio lamiera – ha precisato –. Ho svolto più di un colloquio con il ragazzo e sembrerebbe meritare questa opportunità. Mi ha dimostrato voglia di lavorare e di rimettersi in ordine, quindi, perché non concedergli una opportunità? L’ho visto determinato e non vedeva l’ora di iniziare. Mi sono molto interessato alla sua condotta, considerando che nell’azienda ci sono circa 40 dipendenti ed era importante che non si creassero problemi; sono fiducioso che lui porterà avanti con profitto quanto ci ha promesso".

Diego Pierluigi