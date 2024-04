E’ morta a 92 anni Maria Curzi storica commerciante civitanovese

All’età di 92 anni è scomparsa a Civitanova Maria Curzi vedova di Mario Cintio, storico benzinaio della “BP“ degli anni Sessanta nel quartiere di Santa Maria Apparente, esercizio oggi tuttora esistente, ma sotto le insegne della Ip, con altro gestore locale. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di santa Maria Apparente.

Mario Cintio e Maria Curzi sono state due persone che, per la loro attività, erano conosciuti ed apprezzati da tutti. Negli anni d’oro ‘60-‘70 e ‘80, quando la benzina costava poco ed il consumo era sinonimo di progresso, la spaziosa Stazione di servizio Cintio era un punto di riferimento per tutta la città, perché posizionata lungo la Provinciale Maceratese, super trafficata anche quando non c’era la Superstrada. Mario ha costruito anche il complesso dove si trova l’attuale Edicola Marzialetti, la Pizzeria ed un’agenzia Immobiliare. Negli anni ‘60 al piano superiore aveva predisposto un Salone banchetti, quando non si andava ancora nei ristoranti, mentre nei locali retrostanti, a piano terra vi hanno operato delle aziende artigianali del settore calzaturiero. Accanto è stato poi attivato un significativo autolavaggio dotato di uno spazioso parcheggio. La signora Maria, con la sua discrezione ed eleganza, è sempre stata al fianco del marito nel mandare avanti l’attività di famiglia, che successivamente è passata alla figlia Edi, che l’ha gestita col marito Augusto fino a qualche lustro fa. Assieme all’altra sorella Simonetta ed al marito Franco, la nonna Maria è ricordata con amore anche dalle quattro nipoti Giulia, Federica, Sara e Margherita. La Stazione di benzina Cintio – assieme allo Spaccio Gigetta, al Caffè Fiorello, al Pastificio ed al Molino Ercoli, al Forno Cerolini, poi Mantovani, all’azienda di produzione delle Aranciate e Gazzose Cerolini, ai falegnami Pimpo e Cerolini, al negozio di elettrodomestici Boschi – ha scritto davvero la storia economico-sociale del quartiere nel secondo Novecento. Tutte attività sviluppatesi in ogni angolo dell’attuale trafficatissimo incrocio semaforico, che conduce a Montecosaro/Macerata, Civitanova Alta, Santuario e Zona Industriale A. Ennio Ercoli