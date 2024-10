È morto Amanze. In prima linea per gli immigrati

Profondo cordoglio in città per la morte di Daniel Chibunna Amanze, conosciutissimo in città e non solo per la sua attività con l’Acsim, l’associazione di servizi per immigrati che aveva creato, e per l’impegno nelle scuole e con le istituzioni. Aveva 59 anni. Da ragazzo era arrivato a Macerata dalla Nigeria, aveva frequentato l’istituto commerciale e poi giurisprudenza, dove si era laureato e dove aveva conosciuto la moglie, Norma. Da qualche tempo Amanze combatteva con un problema di salute, che negli ultimi tempi si era aggravato. Ieri purtroppo, all’ospedale di Torrette, il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove Amanze aveva moltissimi e affezionati amici. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 11 all’Immacolata. Oltre alla moglie, lascia quattro figli.