È nata NextGen. Giovani protagonisti tra cultura e politica

NextGen è una neonata associazione culturale che vuole promuovere la partecipazione giovanile alla vita cittadina. È stata formata dalla sinergia di tredici giovani che organizzeranno cineforum, dibattiti e iniziative artistiche. Nel presentarla, Alessandro Margarucci e Nicola Archimi raccontano che "inaugureremo l’associazione al belvedere Fallaci, lungo viale Puccinotti. Ci siamo formati ad inizio luglio, e il 30, nei giorni della festa di San Giuliano, presenteremo ufficialmente le nostre attività. Siamo apartitici – sottolineano i due – e per il 6 settembre, in vista delle elezioni regionali, organizzeremo un confronto tra esponenti dei due schieramenti a 360 gradi, cercando di stimolare un dibattito che coinvolga i giovani. Per il 2026, quando si terranno le elezioni comunali a Macerata, avremo firmato un documento in cui inseriremo le necessità giovanili che avremo riscontrato nei nostri appuntamenti". Margarucci e Archimi hanno appena 23 anni, ma sono i meno giovani all’interno dell’associazione. Stanno cercando di "coinvolgere i ragazzi delle superiori, entrando nei licei classico, linguistico e scientifico attraverso le liste studentesche. Vorremmo che questo ci portasse a far conoscere l’arte cittadina a chi è ancora più giovane di noi. Sicuramente organizzeremo dei cineforum - sottolineano -, e in futuro cercheremo di imbastire un ‘job day’. L’obiettivo principale dell’associazione è comunque quello di stimolare un dibattito sulla vita civile, soprattutto vista da noi giovani. Produrremo contenuti social perché i ragazzi possano esprimersi, fare domande". NextGen ha 13 soci fondatori parte del consiglio direttivo, tutti maceratesi ma con formazioni e background culturali diversi: Nicola Archimi, che è il presidente, Alessandro Mariottini, Tommaso Pietroni, Alessandro Margarucci, Giuly Grace Severini, Arber Korvafaj, Giorgia Pianesi, Francesco Palazzetti, Samuele Montagnese, Tommaso Lorenzini, Tommaso Parrino, Federico Salvucci e Mattia Ciucciovè.

Lorenzo Fava