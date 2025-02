È nata "Noi per loro". Figli disabili e famiglie in un’associazione

È stata appena fondata a Porto Recanati l’associazione di promozione sociale "Noi per loro", ad opera di alcuni genitori che hanno figli con gravi disabilità. La creazione del sodalizio, presieduto da Giuseppina Cicconi, rappresenta un punto di arrivo ma soprattutto di partenza per affrontare i problemi legati alla assistenza odierna e futura dei soggetti fragili, incapaci di autonomia gestionale per garantirsi futuro. "Abbiamo voluto, da sempre, assistere i nostri figli in famiglia anche con le infinite problematiche legate alle singole patologie e disabilità – spiega l’associazione "Noi per loro" –. Un conto è assistere un bambino disabile, ben altro assistere ragazzi e ragazze che diventano uomini e donne adulte. Diversa e complicata la gestione di ogni giorno, infinita la preoccupazione per il loro futuro quando le nostre forze diventeranno sempre meno. Affrontare questi problemi da soli è semplicemente impossibile. Essere associazione ci consentirà di conseguire risultati maggiormente concreti e utili per i nostri ragazzi".

Per questo il sodalizio è aperto a nuove adesioni da parte di persone sensibili che hanno l’obiettivo di trovare soluzioni, in collaborazione con le altre associazioni e con gli enti istituzionali: "Vogliamo, come tutti i genitori, pensare al futuro dei nostri figli cercando le condizioni migliore, dopo di noi, per una loro vita serena e dignitosa. È un obiettivo ambizioso quello che ci prefiggiamo di conseguire ma sappiamo che abbiamo tanto entusiasmo e volontà per realizzarlo".