È nato Delio Massimo, un fiocco azzurro al comando dei pompieri

Fiocco azzurro al comando provinciale dei vigili del fuoco: Lucia Soldini, la prima donna pompiere in servizio in provincia, a mezzanotte e quaranta di ieri ha dato alla luce Delio Massimo, terzo figlio per lei e Gianmario Scodanibbio. La vigilessa del fuoco è stata in servizio fino ai giorni scorsi, e da giovedì prossimo sarebbe iniziato il suo periodo di congedo per maternità, essendo ormai prossima alla scadenza del termine di gestazione. Fino all’ultimo la maceratese ha continuato a lavorare, nella sala operativa del comando provinciale che per poco non è diventata anche sala parto. L’altra notte infatti Delio Massimo ha deciso che era arrivato il suo momento, e dopo una corsa all’ospedale di Macerata il piccolo è venuto alla luce.