"È ora della cittadinanza onoraria a Tamberi"

di Giuliano Forani

A Gianmarco Tamberi, campione europeo, olimpico e mondiale di salto in alto, sarà offerta la cittadinanza onoraria. La proposta è dell’amministrazione comunale e verrà ufficializzata quando il popolare Gimbo si sarà liberato dei numerosi impegni atletici che lo tengono lontano e potrà godersi in famiglia lo straordinario successo conseguito a Budapest. A suggerirlo per primi, in realtà, dopo le Olimpiadi, sono stati l’ex direttore dell’Azienda Teatri Alfredo Di Lupidio e il presidente Anc Roberto Ciccola, ma un po’ per gli impegni dell’atleta, un po’ perché si era appena usciti dalla pandemia, e soprattutto perché si era vicini al rinnovo dell’amministrazione, il discorso non fu portato avanti. Adesso, a dare un’ulteriore spinta verso questa direzione sono la consacrazione ufficiale dell’atleta nel gotha dell’atletica mondiale e l’entusiasmo che si è creato intorno a lui. La cittadinanza onoraria, sia ben chiaro, non viene proposta solo dietro l’onda degli entusiasmi sportivi, ma per un altro motivo ben importante: Gianmarco, infatti, è nato a Civitanova e in tutti i dati anagrafici e le notizie riportate sulla stampa, il nome della città è sempre presente. Un civitanovese per caso, c’è da dire, ma poco importa. Il parto è infatti avvenuto nel nostro ospedale la mattina del primo giugno 1992, il modo ha quasi il sapore di un’avventura che meglio di così non poteva finire. A raccontarlo, dopo le Olimpiadi, è stata la stessa mamma Sabrina sulle colonne del nostro giornale: stava risalendo l’A-14 da sud, quando forti si manifestarono i segni delle doglie. Il bimbo in pancia reclamava la sua libertà e già saltava come un matto. Sabrina telefonò subito al suo ginecologo, il dottor Sergio Moriconi, che lavorava a Civitanova. Perentorio il consiglio: "Fermati all’ospedale, io ti raggiungo lì". Così fu, e nacque Gimbo, vispo e arzillo, contento di essere venuto al mondo. Dopo l’oro olimpico, grande soddisfazione è stata espressa dallo stesso dottor Moriconi: "Non è da tutti far nascere un grande campione".

L’oro mondiale ha moltiplicato soddisfazione ed entusiasmo. Per tutta questa serie di ragioni, la volontà di conferire a Gianmarco la cittadinanza onoraria. "Sarà per Civitanova motivo di grande soddisfazione", dichiara il sindaco Fabrizio Ciarapica. Sulla stessa lunghezza d’onda si esprimono il vice Claudio Morresi e l’assessore al Turismo Manola Gironacci. Ad offrire la collaborazione, anche Ciccola dell’Associazione nazionale carabinieri, che ha contatti con Camerano, città dove vive la mamma di Gimbo. La cerimonia di conferimento sarà da concordare in base agli impegni dell’atleta. Anche la procedura ha un suo iter istituzionale: per regolamento, la proposta infatti va portata e discussa in consiglio comunale.