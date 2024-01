È Perroni il nuovo segretario comunale

Sarà Benedetto Perroni il nuovo segretario generale del Comune di Civitanova e sostituisce Sergio Morosi, che alla fine di gennaio andrà in pensione. Perroni è attualmente segretario anche al Comune di Morrovalle, oltreché consigliere comunale di maggioranza a Mogliano, eletto nel 2019. Ha 43 anni e gestirà entrambi gli incarichi. Il sindaco di Morrovalle ha dato il via libera alla convenzione con il Comune di Civitanova per la gestione in forma associata delle funzioni dell’ufficio di segreteria. Morosi, classe 1957, il primo febbraio saluterà Palazzo Sforza dopo anni in cui ha gestito molte patate bollenti.