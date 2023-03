È piaciuta la donna emancipata e libera di Bianchetti

Fabio Bianchetti, con il suo scatto che raffigura una donna sui trampoli, si è aggiudicato la vittoria del contest fotografico "Nonsololotto", organizzato dal Comune, attraverso la consigliera comunale Alice Romagnoli, e giunto alla sua seconda edizione. Le premiazioni (nella foto di Romano Bianchetti) si sono tenute venerdì in una piacevole serata allestita al teatro delle Logge di Montecosaro: le immagini – quarantatré in totale quelle in gara - dovevano rappresentare il valore della donna nella società e quella realizzata dal morrovallese Bianchetti ha convinto la giuria composta da Stefania Lufrano, Luigina Gironelli, Rosalba D’Angelo, Claudio Colotti e Francesco Rossetti “per la capacità di evocare equilibrio, armonia e forza, sottolineando come il desiderio di libertà ed emancipazione non si esaurisca con un semplice balzo, ma azzardando un volo capace di vincere le tante forze conservatrici che vorrebbero la donna intrappolata in un ruolo di subalternità rispetto all’universo maschile“. Dal palco, la presentatrice Meri Desideri ha introdotto gli interventi dei vari ospiti, come il fotoreporter Claudio Colotti che ha presentato il suo lavoro più recente, ‘Cure of tenderness’, con gli scatti che hanno testimoniato la situazione nei reparti ospedalieri durante i periodi più bui della pandemia. Con la sua sensibilità, l’autore ha posto l’accento sulla ’tenerezza’ avuta dagli operatori sanitari nei confronti dei pazienti. L’apparizione sul palco di Claudio Colotti era stata preceduta dal lungo e toccante monologo di Loretta Tartufoli su Letizia Battaglia, la nota fotoreporter siciliana scomparsa lo scorso 13 aprile. Premiati anche i militi della Croce verde di Morrovalle-Montecosaro, con il loro presidente Giuliano Bruschini. Alla premiazione della seconda edizione del contest fotografico "Nonsololotto" erano presenti anche il vicesindaco Lorella Cardinali, e il consigliere Martinelli.